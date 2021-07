Iraans regime worstelt met de ‘opstand der dorstigen’

VIDEO/update Twee doden, vijf vermisten en tientallen gewonden na explosie chemiepark Leverkusen

27 juli Bij een zware explosie op een chemiepark in het Duitse Leverkusen, ten noorden van Keulen, zijn minstens twee doden gevallen. Zeker 31 mensen raakten gewond, vijf van hen zijn er ernstig aan toe. Vijf andere medewerkers worden nog vermist. De ontploffing vond plaats bij een afvalverwerkingsinstallatie. Het vuur was rond de middag geblust maar er is nog steeds sprake van een gevaarlijke situatie.