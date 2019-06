‘Iran roept Britse ambassadeur op het matje’

Alligator met groot keukenmes in zijn kop gespot in Texas

15 juni In de Amerikaanse staat Texas is een alligator gesignaleerd met een groot keukenmes in de kop. Dat iemand het dier heeft geprobeerd te verwonden of doden met een welgemikte messenworp zorgt voor veel woede bij de lokale bevolking. Volgens experts ziet het er waarschijnlijk erger uit dan het in werkelijkheid is.