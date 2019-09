Iran rolt met spierballen én komt met vredesplan

De komst van buitenlandse soldaten in de Golfregio kan de wereldenergievoorziening problemen gaan opleveren. Dat heeft de Iraanse president Hassan Rohani gezegd bij een militaire parade in Teheran.

Rohani reageerde op de aankondiging van de Verenigde Staten dat er op beperkte schaal troepenversterkingen naar Saoedi-Arabië zullen worden gestuurd om de olie-installaties daar te beschermen. Volgens de Amerikanen gebeurde dat op verzoek van de Saoedi’s zelf. Rohani zei dat zijn land een leidende rol moest hebben in het waarborgen van de veiligheid in de strategisch zo belangrijke Perzische Golf. ,,Overal waar de Amerikanen of onze vijanden hun gezicht hebben laten zien, is naderhand pijn en ellende ontstaan. Wij schenden niet de grenzen van andere landen en wij zullen niet toestaan dat andere landen onze grenzen schenden”, aldus Rohani

De grote militaire parade van vandaag wordt jaarlijks gehouden in Teheran ter herdenking van het begin de achtjarige oorlog met Irak. Die begon in 1980 toen de Iraakse dictator Saddam Hoessein buurland Iran aanviel. In de vitrine van het Iraanse arsenaal ook het Khordad-3 luchtafweersysteem dat deze zomer een Amerikaanse drone neerhaalde. Ook werden drones en raketten voor de middellange afstand getoond waarmee Iran verschillende Amerikaanse bases in de regio zou kunnen treffen en ook aartsvijand Israël.

Propaganda

Op de staatstelevisie werden ook allerlei propagandafilmpjes vertoond met snelle marineboten die schepen in de Straat van Hormuz kunnen aanvallen. Eerder zei de leider van de Revolutionaire Garde, Hossein Salami, dat zijn troepen klaar waren voor een oorlog buiten Iraans grondgebied. Iran investeert ondanks economische problemen door de sancties miljarden in nieuw wapentuig. Volgens de leiders van het land is dat nodig tegen wat buitenlandse agressie wordt genoemd.

Volledig scherm President Rohani op de tribune met de Iraanse legerleiding. © AFP

Context