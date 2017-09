Irma speelt met zenuwen Floridianen

Vorige week voorspelden Amerikaanse meteorologen dat vooral de Atlantische kust (de oostkust) de volle laag van Irma zou gaan incasseren. In Miami vreesden ze dus het ergste. Maar sinds gisteren is de koers van de orkaan gewijzigd en daarmee is ook het grootste risico verschoven naar de westkust, aan de Golf van Mexico. Steden als Naples, Fort Myers en Tampa die hadden gedacht de heftigste dans te ontspringen komen nu vol in de vuurlinie en rekenen inmiddels met de hardste wind en de hoogste golven.

Weer inpakken

De wind trekt aan in Fort Lauderdale in Florida. Slecht nieuws ook voor de die dachten dat ze maar beter van de ene kant naar de andere kant van het schiereiland konden gaan. Na een vermoeiende reis moeten ze weer inpakken. Achteraf hadden de thuisblijvers gelijk.



Een van de zeven miljoen inwoners van Florida die op de vlucht is geslagen voor Irma is Jan Blonk (43). In 2001 verhuisde hij vanuit Krimpen aan de IJssel naar de Sunshine State. Twee orkanen kreeg hij daar in de eerste jaren te verduren. Toen een tijdje niks en vorig jaar de tropische storm Matthew, een orkaan die - net als Irma - ook kracht vijf had boven zee en nog steeds kracht twee toen hij het huis van Blonk bereikte. Dat en schuur werd opgetild en neergesmeten in de tuin van de buren was reden voor Blonk al bij voorbaat te besluiten dat hij met zijn gezin zou vertrekken als er ooit weer werd gewaarschuwd voor een zware orkaan. Toen kwam Irma, een vijfsterrenmonster.

Ordelijk

Eigenlijk verliep de evacuatie heel ordelijk, zoals voor het overgrote deel van de inwoners van Florida, zegt Blonk aan de telefoon. Donderdagnacht ging hij met zijn gezin op weg. Bewust ontweken ze de snelwegen en dat bleek een slimme zet. Terwijl daar stapvoets werd gereden konden de Blonks en hun twee kinderen van negen en vijf binnen 16 uur 1130 kilometer afleggen, vanaf South Daytona naar een veilig hotel in Jackson in de staat Mississippi.

Het dichtgespijkerde huis van Jan Blonk in Florida.

In de Amerikaanse social media wordt schande gesproken van profiteurs die de hoofdprijs vragen voor benzine of water. Blonk was voorbereid door zijn ervaringen met orkaan Matthew. ,,Toen ging de prijs van een fles water zes keer over de kop. Ik had daarom nu al ingekocht. Benzineprijzen onderweg waren niet verhoogd. Ik wel heb gezien is dat de vliegtuigprijzen schrikbarend zijn verhoogd. Ik zag een verhaal iemand die zijn moeder naar het noorden wilde laten vliegen en dat was plots vier keer de prijs.”

Afwachten

En nu, vanavond, is het vooral afwachten in een hotel ver van huis. Twee buren zijn gebleven en die melden het laatste nieuws uit South Daytona. ,,We hopen dat het meevalt, maar als het dak eraf gaat...”, Jan Blonk wil er liever niet aan denken. Hij is verzekerd maar vreest dat er 'in de kleine lettertjes wel iets zal staan waardoor de schade nooit helemaal vergoed zal gaan worden'. Morgenavond weet hij hoe zijn Irma-avontuur afloopt.