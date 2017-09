Irma treft Cuba zwaar en zet volle kracht koers naar Florida

Het was voor het eerst sinds 1924 dat een orkaan van deze categorie aan land kwam in Cuba. Zeker een miljoen mensen waren genoodzaakt een veilig heenkomen te zoeken. De vrees bestaat dat een groot deel van het noorden met de grond gelijk gemaakt wordt. Een band met windsnelheden van boven de 200 kilometer per uur is vernietigend. Er is nog geen duidelijk beeld van de schade.



Ook de Bahama's zijn zwaar getroffen en zijn er windsnelheden van orkaankracht gemeten. Doordat het oog van Irma vrijwel zeker boven zee blijft en niet verder landinwaarts van Cuba trekt is de verwachting dat de storm nauwelijks aan kracht zal inboeten en als een zeer gevaarlijke orkaan het zuiden van Florida, aldus Weerplaza.