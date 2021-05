Is Joe Biden wel fit? ‘Dit jaar gaat hij voor een check-up naar de dokter’

Protesten in Irak laaien op; demonstran­ten vallen Iraans consulaat aan

10 mei Iraakse actievoerders hebben zondag het Iraanse consulaat in Zuid-Irak aangevallen uit protest tegen de moord op een activist, melden getuigen. De demonstranten bestormden de buitenste omheining van het consulaat in de stad Karbala en zouden delen ervan in brand hebben gestoken. Ook wachthokjes van beveiligers gingen in vlammen op.