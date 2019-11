IS-strijdster landt met drie kinderen in Duitsland

Samen met drie kinderen is gisterenavond een vrouw, die zich in Syrië heeft aangesloten bij terreurorganisatie Islamitische Staat, aangekomen in de luchthaven van Frankfurt. De vier kwamen aan met een lijnvlucht vanuit Erbil in Irak.

Het is de eerste keer dat een vrouw met steun van de regering naar Duitsland terugkeert nadat ze naar Syrië was afgereisd om zich aan te sluiten bij IS. Eerder had Duitsland wel al kinderen teruggehaald.

Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar de vrouw. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben aangesloten bij een terroristische organisatie en verzuim te hebben gepleegd om voor een kind te zorgen. Dat laat de procureur-generaal van Frankfurt weten aan het Duitse persagentschap dpa. Er is geen aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Tweejarig meisje met Amerikaanse identiteit

De vrouw is dertig jaar oud, maar verder gaf de procureur-generaal geen details. Het is niet duidelijk wat er na de landing met haar is gebeurd. De vrouw had naast haar eigen kinderen ook nog een tweejarig meisje met Amerikaans staatsburgerschap onder haar hoede. Het is niet zeker of dat meisje mee naar Duitsland is gekomen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken had vrijdag al bevestigd dat ,,drie Duitse kinderen, die in Noord-Syrië in hechtenis zaten, samen met hun moeder naar Irak konden reizen”.