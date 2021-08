Israël beantwoordt raketvuur uit Libanon met artilleriebeschietingen

Israël heeft raketvuur vanuit Libanon beantwoord met artilleriebeschietingen. De bevolking in het grensgebied met de noorderbuur werd opgeschrikt door het alarm van sirenes. Kort daarna sloegen drie raketten in en brak er brand uit nabij de nederzetting Kiryat Shmona. Volgens het Israëlische leger raakte niemand gewond. Een van de projectielen kwam terecht op Libanees grondgebied. Burgemeester Avichai Stern riep de inwoners op in hun schuilkelders te blijven totdat er meer duidelijkheid was over de aanval. Ook de inwoners van de naburige dorpen Tel Hai en Kfar Giladi kregen deze dringende oproep.

Palestijnen

Het Israëlische leger meldde niet welke doelen de artillerie heeft beschoten. Woordvoerders wilden wel speculeren over de herkomst van de raketten. De beschietingen zouden niet het werk zijn geweest van de sjiitische militie Hezbollah, die zuid-Libanon controleert, maar van Palestijnse facties. Welke aanwijzingen hiervoor zijn, bleef onduidelijk. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de Palestijnen de raketten zouden hebben kunnen afvuren zonder medeweten van Hezbollah. Leden van de VN-missie UNIFIL gingen op patrouille in het gebied van waaruit de projectielen waren afgevuurd.

Twee weken geleden werden er ook raketten afgevuurd vanuit Libanon op Israël. Die beschietingen zouden een reactie zijn geweest op meldingen van de Syrische staatsmedia over een Israëlische luchtaanval in de regio Aleppo. In dat geval ligt het voor de hand dat Hezbollah de raketten heeft afgevuurd. Israël heeft in Syrië al eerder luchtaanvallen uitgevoerd op met name stellingen en konvooien van Hezbollah, dat samen met Iran en Rusland het regime van president Basher al-Assad steunt in de burgeroorlog.