Israël bombardeert Gaza na eerste raketaanval op Tel Aviv sinds 2014

Bod: €502.000 Armando ‘de Eddy Merckx onder de duiven’ is de duurste prijsduif ter wereld

14 maart De Vlaamse duif Armando is officieel de duurste prijsduif ooit. Via een online veiling is er al 502.000 euro geboden op het diertje. En dat bedrag kan nog oplopen, want de veiling loopt nog tot zondag. Het vorige record voor een duif stond op 400.000 euro.