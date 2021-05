Israël en Hamas staken beschietingen Gazastrook

Het kabinet van premier Benjamin Netanyahu vergaderde vanavond sinds 18.00 uur (Nederlandse tijd) over de vraag of er snel een wapenstilstand moest komen. Volgens Israëlische media zijn er sinds het begin van de nacht van woensdag op donderdag nauwelijks nog projectielen op het land afgevuurd vanuit de Gazastrook.

Een topman van de islamitische beweging Hamas die de geïsoleerde dichtbevolkte Gazastrook domineert, zei gisteravond al dat ‘bemiddeling kan werken’ en dat ‘als zij stoppen op Gaza te schieten stoppen wij met schieten op Tel Aviv'. De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gisteren aangedrongen op ‘het verminderen van het geweld om in de richting van een bestand te gaan'. Ook Egypte was druk aan het lobbyen.

Vele doden en gewonden

De vijandelijkheden markeren de ergste gevechten in het gebied waar 2 miljoen Palestijnen wonen sinds de verwoestende oorlog van 2014 door Israël en Hamas. Hamas vuurde vanuit Gaza duizenden raketten af op Israël. Dat land bombardeerde de Gazastrook. De Palestijnse gezant in Nederland, Rawan Sulaiman, sprak in een verklaring over de Gazastrook van 219 doden, onder wie zestig kinderen en meer dan 1530 gewonden. De strijd is volgens Sulaiman niet tussen twee gelijkwaardige partijen, maar tussen een zwaar bewapende staat met ultramoderne wapens en een vrijwel weerloze bevolking die onder bezetting leeft.