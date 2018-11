Israël in de aanval tegen Airbnb

De Israëlische minister van Strategische Zaken Gilad Erdan is woedend op Airbnb, dat stopt met het aanbieden van vakantieverblijven in Joodse nederzettingen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. ,,Dat besluit is hypocriet, buitengewoon discriminerend en contraproductief”, zei Erdan woensdag op een conferentie in Jeruzalem.



De minister riep Israëliërs op Airbnb te boycotten en verwees hen met een knipoog door naar het Nederlandse bedrijf Booking.com, dat nog wel vakantieverblijven in nederzettingen aanbiedt. Erdan kreeg bijval van verschillende Israëlische ministers en leiders van Joodse kolonistenbewegingen. Die laatsten dreigen nu met juridische stappen tegen Airbnb. Zowel in Israël als in de Verenigde Staten zijn wetten van kracht die acties tegen Israël zoals die van Airbnb strafbaar stellen. De Israëlische regering zegt te onderzoeken of zij deze rechtszaken kunnen steunen.