Israël sluit alle stranden na 'enorme ecologische ramp’

Activisten ontdekten vorige week na een zware storm klodders zwarte teer aan de Israëlische kust. Lokale fauna heeft grote schade opgelopen, zo heeft het Israëlische ministerie van Landbouw vandaag vastgesteld nadat er een jonge vinvis dood aanspoelde. Het dier stierf door het inslikken van de stroperige zwarte vloeistof.



Het ministerie van Milieubescherming en activisten schatten dat er minstens duizend ton teer al aan land is gespoeld. Het ministerie probeert te bepalen wie verantwoordelijk is. Yoav Ratner, coördinator van het noodplan voor olievlekken van het ministerie, zegt dat er nog veel onbekend is over de omvang van de ecologische schade en dat het daarom moeilijk te zeggen is hoe lang het opruimen zal duren.



Duizenden vrijwilligers gingen dit weekend naar de stranden om te helpen. Een aantal van hen werd in het ziekenhuis opgenomen nadat ze giftige dampen hadden ingeademd. Het leger heeft duizenden soldaten ingezet om te helpen bij de operatie.