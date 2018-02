'Israël voorkwam onvoorstelbare slachting op vlucht uit Australië'

Klimatoloog: nieuwe indeling superstormen nodig

10:24 Tropische superstormen zijn door opwarming van de aarde zo sterk geworden dat de huidige categorie-indeling van kracht 1 tot 5 niet meer voldoende is. Volgens klimaatwetenschappers op een congres in Nieuw-Zeeland is het daarom nodig een nieuwe categorie toe te voegen: schaal 6. Voor windsnelheden vanaf 320 kilometer per uur.