Israëlisch leger schiet opnieuw Palestijn dood

video Praagse ober lag drie dagen in coma en denkt na over schade­claim

15:39 De Praagse ober Mirek, die 3,5 week geleden volledig in elkaar werd geslagen door een groep Nederlandse feestvierders denkt na over een schadevergoeding, maar is vooralsnog vooral druk met zijn gezondheid. De ober zegt na de mishandeling drie dagen in coma te hebben gelegen. Hij ontving vanuit Nederland tientallen steunbetuigingen.