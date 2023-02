Israëlisch leger voert luchtaanvallen uit op Gazastrook

Saman (18) vermoord om geheime relatie, vriend niet bij zitting: ‘Ik wil die monsters niet zien’

In het Noord-Italiaanse Reggio Emilia is vandaag het proces begonnen tegen de moordenaars van Saman Abbas. De achttienjarige Italiaanse van Pakistaanse afkomst werd in 2021 vermoord omdat ze ‘te westers’ was.

10 februari