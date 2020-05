Israëlische websites getroffen door grote cyberaanval

De cyberaanval is opgeëist door een groep die zichzelf Hackers of Saviour noemt (Hackers van de Redder). Details zijn niet bekendgemaakt. De sites zijn een dag voor Jeruzalemdag getroffen, een nationale feestdag in Israël. Dan wordt gevierd dat Oost-Jeruzalem in 1967 in Israëlische handen viel. Of de cyberaanval te maken heeft met die feestdag is nog onduidelijk.