Istanboel koestert straathonden: ‘Weinig plekken waar honden zo zorgeloos leven’

Gouver­neurs VS blokkeren an­ti-transgen­der­wet­ten

23 april De gouverneurs van de Amerikaanse staten Kansas en North Dakota hebben veto’s uitgesproken over wetsvoorstellen die transgendermeisjes zouden verbieden om met andere meisjes mee te sporten op school. In meerdere conservatieve staten in de VS is een Republikeinse campagne gaande om de rechten van transgenders in te perken.