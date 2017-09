Italiaans ouderpaar en zoontje (11) overleden na val in vulkaankrater

Op dit moment is de Italiaanse politie nog bezig met een reconstructie. Volgens bronnen ter plaatse zou de oudste zoon van het gezin over de omheining zijn gestapt en het voor bezoekers afgesloten gebied in zijn gegaan. Het gebied is verboden terrein, omdat het zeer gevaarlijk is. De vulkaan is actief en slaat giftige gasdampen uit.



Het jongetje zou uit zijn gegleden en door de dampen het bewustzijn hebben verloren. Vervolgens zou hij en anderhalve meter naar beneden zijn gevallen, in de krater van de vulkaan. De vader van de jongen probeerde zijn zoon naar boven te trekken, maar werd naar beneden gezogen. Hetzelfde lot trof de moeder van het gezin. Net als hun zoon raakten de ouders bedwelmd door de gasdampen en verloren het bewustzijn.



De ambulance was binnen enkele minuten ter plaatse, maar kon de drie niet meer reanimeren.