Italiaanse minister wil chauffeur die schoolbus gijzelde paspoort afnemen

Sy start de motoren weer en roept dat hij naar de luchthaven van Linate rijdt om een vliegtuig naar Senegal te nemen. Terwijl de bus rijdt, wrikt Rami zich los om bij zijn telefoon te komen. Rami doet alsof hij in het Arabisch bidt, maar in werkelijkheid belt hij zijn vader om hem te vertellen wat er gebeurt en waar de bus zich bevindt. Tien minuten later snijdt een politie de bus af. Sy weigert zich over te geven en blijft gas geven en ramt de politieauto.



Honderd meter later komt de bus eindelijk tot stilstand, de politieauto voor zich uit duwend. De chauffeur staat op zwaait met een aansteker. Het gegil in de bus is oorverdovend. Aan de achterkant slaan agenten de ramen in om de kinderen een voor een te bevrijden. Aan de voorkant proberen ze Sy te overmeesteren. Op het laatste moment steekt die de bus in brand. De 14 kinderen die dan nog vast zitten worden snel bevrijd.