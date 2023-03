Italiaanse oud-premier aangeklaagd voor coronadoden Bergamo: ‘Dood door schuld’

Ruim 4000 coronadoden hadden kunnen worden voorkomen als de Italiaanse overheid het pandemieplan had toegepast en op tijd een rode zone had ingesteld in de Val Seriana, één van de vier Alpenvalleien die Bergamo omringen. De stad werd in het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat is de conclusie van het Openbaar Ministerie in Bergamo na drie jaar onderzoek.



Volgens het OM zijn de voormalige premier Conte, de minister van volksgezondheid Speranza, de gouverneur van de regio Lombardije Fontana en zijn wethouder Gallera verantwoordelijk voor het niet ingrijpen. Hen is dood door schuld en pandemie door schuld ten laste gelegd. Naast deze vier politici zijn ook leden van het Italiaanse OMT en directeuren van ziekenhuizen in het gebied gedagvaard.



Twee weken voor de uitbraak in Bergamo werd in Codogno, ten zuiden van Milaan, het eerste Italiaanse geval van corona vastgesteld. De Italiaanse overheid sloot toen het plaatsje meteen af van de buitenwereld, niemand mocht er nog in of uit.