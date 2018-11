Italiaanse politie rolt grote puppyhandel uit Oost-Europa op

De puppy's werden door de handelaren, onder wie een dierenarts uit Milaan, gekocht in Hongarije, Polen en Slowakije voor 50 à 100 euro en vervolgens in Italië voor 750 à 850 euro opnieuw doorverkocht. Ook runde de bende twee illegale puppy-boerderijen. Op vrijgegeven beelden is te zien hoe agenten een deel van de puppy's weet te redden. Het gaat grotendeels om dwergpinchers, chihuahua’s, Franse bulldogs en akita’s.

De politie kwam het achttal (zes Italianen, een Pool en een Slowaak) al in december vorig jaar op het spoor. Toen hield de verkeerspolitie een bestelbusje aan op de Italiaanse snelweg. Na controle bleek het busje volgepropt te zitten met 65 puppy's in kartonnen dozen en plastic manden.



De dieren waren er zeer slecht aan toe. Ze hadden weinig eten en drinken, geen frisse lucht en geen irrigatiesysteem waardoor ze onder de uitwerpselen zaten. De hondjes zijn in beslag genomen, de bestuurder heeft een boete gekregen en de politie is vervolgens begonnen met een onderzoek naar de herkomst van de hondjes.

Het Italiaanse onderzoeksteam ontdekte dat de groep naast het vervoeren van honden ook een professionele organisatie runde waar papieren van honden werden vervalst. Met deze papieren werden de oost-Europese hondjes verkocht via normale websites. De klant kocht daarmee een hond in de overtuiging dat deze in Italië was geboren.

Ook werd er een inval gedaan in twee boerderijen in Bergamo, een stad in de Italiaanse regio Lombardije. In deze boerderijen werden onder meer zwangere honden aangetroffen en werd apparatuur gevonden waarmee honden kunstmatig konden worden geïnsemineerd.

Volledig scherm Op de boerderijen werden op het moment van binnenvallen ruim 150 hondjes aangetroffen. © Policia Nacional

Maand oud

Uit het onderzoek bleek dat de hondjes soms maar een maand oud waren als ze naar Italië werden vervoerd. Pups moeten in Nederland minstens zeven weken en in Italië minstens drie maanden bij de moeder blijven. Ook werden die puppy's niet goed ingeënt waardoor ze in combinatie met de stressvolle reis vaak dood in Italië aankwamen. Daarnaast zijn er bij het onderzoeksteam signalen binnengekomen dat de hondjes vaak stierven nadat ze pas korte tijd bij hun nieuwe eigenaar waren.

Op de boerderijen werden op het moment van binnenvallen ruim 150 hondjes aangetroffen. Daarvan hebben het er uiteindelijk zo'n 100 gered. De pups worden de komende weken na een uitgebreide gezondheidscheck door de Italiaanse dierenbescherming ter adoptie aangeboden.

De acht gearresteerden worden verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie, fraude en dierenmishandeling.

Volledig scherm Ook werd er een inval gedaan in twee boerderijen in Bergamo, een stad in de Italiaanse regio Lombardije © Policia Nacional

Volledig scherm De hondjes zijn in beslag genomen en worden na een gezondheidscheck ter adoptie aangeboden © Policia Nacional