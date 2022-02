Italiaanse politie vindt vrouw (70) die al twee jaar dood in huis zat: ‘Belichaming van eenzaamheid’

Italiaanse politieagenten hebben het lichaam gevonden van een 70-jarige vrouw die al twee jaar dood was. Marinella Beretta werd vrijdag gevonden, zittend in haar eetkamerstoel in haar huis in Prestino, dichtbij het Comomeer. De vrouw wordt door lokale media ‘de belichaming van eenzaamheid’ genoemd.

Agenten bezochten het huis van de vrouw omdat een boom in de buurt dreigde om te vallen. Beretta had geen familie meer. Buren zeggen tegen Italiaanse media dat ze haar de afgelopen jaren niet of nauwelijks hebben gezien. Ze dachten zelfs dat ze aan het begin van de coronapandemie was verhuisd. Autoriteiten melden dat er geen aanwijzing is dat het gaat om een misdrijf. De gemeente waarin Beretta woonde, betaalt de begrafenis.

Eenzaamheid

De dood van Beretta wakkert het debat aan rondom eenzaamheid van ouderen in Italië, aldus de krant Messaggero. ‘Wat écht treurig is, is niet dat anderen niet wisten dat ze dood was, maar dat niemand doorhad dat ze leefde’, aldus de krant.

Elena Bonetti, de Italiaanse minister van gelijke kansen en gezinszaken, schrijft op Facebook dat het ‘de plicht is van een verenigde gemeenschap om het leven van Beretta te herinneren’. ‘We moeten ons niet langer focussen op onszelf, maar ook zorgen voor anderen. Niemand mag alleen gelaten worden.’

Ook in Nederland kwamen gevallen in het nieuws van mensen die pas jaren na hun overlijden werden gevonden. In 2014 werd in Amsterdam een 67-jarige man dood in zijn badkamer aangetroffen, waar hij al drie jaar lag. In Rotterdam duurde het ooit tien jaar voordat een 74-jarige vrouw in 2013 dood in haar huis werd gevonden. Achter haar voordeur lag inmiddels een enorme stapel ongeopende post.

Volledig scherm Elena Bonetti (rechts). © EPA

