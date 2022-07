Italiaanse premier Draghi dient ontslag in na politieke crisis over steunmaatregelen energieprijzen

De demarche van de Vijfsterrenbeweging zorgt voor nog meer instabiliteit in Italië, dat al te kampen heeft met een energiecrisis, droogte en een torenhoge schuld. Hij zorgt ook voor onzekerheid over steun aan Oekraïne, aangezien Conte zich kantte tegen wapenleveringen en in de plaats daarvan aanstuurde op onderhandelingen met Rusland. ,,We zijn volledig bereid om constructieve steun te bieden aan de regering van premier Draghi, maar we gaan ze geen blanco cheque geven”, zei Conte gisterenavond na een dag van overleg. ,,Dit is geen arrogantie, maar wel aandacht voor families en bedrijven.”