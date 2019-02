Italianen rillen bij de gedachte aan rokjes of blote benen

Bij de eerste zonnestralen waar geen snijdende oostenwind onder waait is het in Nederland aftellen tot we 'officieel' mogen spreken van rokjesdag. Een ooit door wijlen Martin Bril bedachte term voor de eerste warme lentedag waarop vrouwen van de ene op de andere dag massaal de broeken en dikke maillots inruilen voor wapperende rokken zonder panty. Spierwitte benen mogen na de wintermaanden weer ademen in de voorjaarszon.

Italianen houden van wapperende rokken en ook van blote benen, maar die combinatie zul je in de prille lente niet tegenkomen. In Italië valt rokjesdag een stuk later in het jaar. Italianen rillen letterlijk bij het idee om bij de temperaturen waarbij Nederlanders de winter als afgesloten verklaren met blote benen buitenshuis te verschijnen.

Hartverzakking

Tot ver in het voorjaar hullen Italianen zich in dikke shawls en dito jassen. En een Italiaanse moeder zou een hartverzakking krijgen bij het zien van Nederlandse ouders die hun kroost door weer en wind op de fiets naar school brengen. Met regen blijf je binnen, en daarmee basta. Ook als de zon schijnt, is voorzichtigheid geboden. Want hoewel de voorjaarszon in Italië een stuk krachtiger en vaker schijnt dan in Nederland, wandelen Italiaanse bambini tot diep in de lente als kleine eskimootjes rond, zwetend onder hun wollen mutsjes. Een schril contrast met de toeristen, die dan al vrolijk rondlopen in sandalen en korte broeken.