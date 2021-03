Italië blokkeert export kwart miljoen vaccins die op weg waren naar Australië

De vaccins waren in een filiaal van de farmaceut in Anagni, op zo’n 70 kilometer ten zuiden van Rome, geproduceerd en op weg naar Australië. Het is de eerste keer dat een EU-land de export van een in de unie gemaakt product blokkeert. De 250.000 vaccins worden nu verdeeld over de verschillende lidstaten.

Spanningen

De Italiaanse regering beroept zich op het controlemechanisme op export dat de Europese Commissie in januari van dit jaar lanceerde. Het mechanisme werd ingesteld na de spanningen die waren ontstaan tussen AstraZeneca en de Europese Commissie, nadat het farmaceutische bedrijf had aangekondigd 70 procent minder vaccins te leveren in het eerste trimester van 2021. Met het mechanisme wil Brussel voorkomen dat vaccins die in Europa geproduceerd zijn en volgens het contract voor Europese burgers zijn bestemd, elders verkocht worden.

Al eind februari had het Italiaanse ministerie van Buitenlandse zaken haar beslissing ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Formeel had Brussel geen bezwaar tegen het besluit, wat neerkomt op een goedkeuring.

Exportblokkade

Het is juist de nieuwbakken premier Mario Draghi die bij zijn eerste optreden in Europa, vorige week donderdag, had gehamerd op een strengere handhaving van het exportmechanisme. Volgens Draghi moeten bedrijven die hun contracten niet nakomen strenger gecontroleerd worden en dus mogelijk gestraft worden met een exportblokkade.

Bij zijn opstelling had de Italiaanse premier vooral AstraZeneca op het oog. Het Zweeds-Britse bedrijf had namelijk ook voor het tweede trimester een reductie van het aantal vaccins aangekondigd. Deze keer met 50 procent.

