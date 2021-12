Italië eist negatieve coronatest van reizigers uit EU

Tevens is besloten de noodbevoegdheden die de regering heeft te verlengen tot 31 maart. Die bevoegdheden, die eind van het jaar aflopen, maken het gemakkelijker om nieuwe wetgeving in te voeren in de strijd tegen corona.

Reizigers mogen zowel het resultaat van een antigeentest als van een PCR-test tonen, meldt de krant Il sole 24 ore. Een antigeentest mag echter niet ouder dan 24 uur zijn, terwijl een PCR-test maximaal 48 uur oud mag zijn. Voor reizigers uit de meeste landen buiten de EU bestond al een testverplichting.

Italië is niet het eerste land dat een negatieve coronatest verplicht stelt voor reizigers uit de EU. In november bepaalde Portugal dat iedereen die per vliegtuig het land binnenkomt een negatieve test moet kunnen overleggen, dus ook mensen die volledig gevaccineerd zijn.

Italïe registreert dagelijks zo’n 20.000 nieuwe coronagevallen en 120 doden. Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC zijn er in het land 27 besmettingen met de Omikron-variant. Sinds vorig jaar zijn 135.049 mensen in Italië overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dit is het op een na hoogste aantal in Europa. Alleen in het Verenigd Koninkrijjk stierven meer mensen.