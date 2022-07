Italië geschokt nadat Nigeriaanse straatverkoper wordt beroofd en doodgeslagen

In Civitanova Marche, een stad aan de Italiaanse Adriatische kust, is een Nigeriaanse man van 39 jaar op klaarlichte dag aangevallen en doodgeslagen door een 32-jarige Italiaan. Dat maakte de politie zaterdag op een persconferentie bekend. Italië reageert geschokt, vooral omdat niemand tussenbeide kwam om het slachtoffer te helpen.

Slachtoffer Alika Ogorchukwu verkocht spullen op straat, zoals veel migranten in het zuiden van Europa. Vrijdagmiddag werd hij plotseling achtervolgd, op de grond gegooid en verschillende malen geslagen. De aanvaller stal ook zijn mobiele telefoon.

Lees ook Braziliaans gezin 17 jaar vastgehouden en uitgehongerd door vader

,,De aanvaller sloeg hem eerst met een kruk, gooide hem op de grond en sloeg hem vervolgens meerdere keren met zijn blote handen”, zei Matteo Luconi van de plaatselijke politie zaterdag op een persconferentie.

Volgens Daniel Amanza van de immigrantenorganisatie ACSIM in de regio, gebruikte Ogorchukwu krukken nadat hij was aangereden door een auto, waardoor hij vanwege zijn verwondingen zijn baan verloor. Daarom zou hij zijn toevlucht hebben gezocht in straatverkoop.

Kleingeld

Met behulp van straatcamera’s kon de politie aanvaller, de 32-jarige Giuseppe Ferlazzo, traceren en aanhouden. Volgens Luconi werd Ferlazzo woedend nadat Ogorchukwu hem ,,aanhoudend” had gevraagd om wat kleingeld. De politie ondervraagt momenteel getuigen en gebruikt daarbij ook video’s die op Italiaanse nieuwssites en sociale media circuleren.

Volgens Amanza was er een andere aanleiding voor de vechtpartij en werd Ferlazzo woedend nadat Ogorchukwu hem had gezegd dat de vrouw die bij hem was mooi was. ,,Dat compliment heeft hem gedood”, aldus Amanza tegen het persbureau Associated Press.

De aanval vond plaats op klaarlichte dag, midden in een drukke winkelstraat in het centrum van het kustplaatsje. Online circuleren beelden van de aanval, waarop ook stemmen op de achtergrond te horen zijn die oproepen om het geweld te stoppen. Maar het feit dat niemand tussenbeide kwam, schokt heel wat Italianen. ,,Het tragische feit is dat er veel mensen in de buurt waren. Ze filmden, riepen wel ‘stop’, maar niemand deed iets om ze uit elkaar te halen”, aldus Amanza.

Ferlazzo heeft geen verklaring afgelegd. Volgens zijn advocaat Roberta Bizzari heeft hij last van psychische aandoeningen. ,,Hij is bipolair en kampt met borderline. Daarvoor krijgt hij al een tijdje hulp”, zegt ze tegen de Italiaanse krant La Repubblica.

Quote Het slachtof­fer zou zijn aanvaller om geld hebben gevraagd, waarna die agressief reageerde

Politie: geen aanwijzingen racisme

Zo'n 300 Nigerianen die in Civitanova Marche wonen, trokken zaterdagmiddag naar het centrum van de stad om hun woede te uiten en solidariteit te tonen met de nabestaanden van Ogochukwu, die getrouwd was en vader van twee kinderen. Ook zijn vrouw Charity en zoon Emmanuel waren bij de betoging aanwezig. Volgens veel van de demonstranten is Ferlazzo’s daad ingegeven door racistische motieven. ,,We willen gerechtigheid, het is genoeg met het racisme tegen zwarten”, riepen ze. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het gaat om een racistische aanval.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.