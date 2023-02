Italië vreest voor tekort aan drinkwater door extreme droogte

Naar het minuscule Isola dei Conigli (Konijneneiland) in het Gardameer kun je lopen, de landtong die het eilandje met de rand van het meer verbindt, ligt droog. Hordes toeristen zijn naar het grootste meer van Italië gekomen om foto’s te maken van deze spectaculaire catwalk. Maar de situatie is dramatisch, de stranden zijn 16 meter langer geworden en de steigers liggen op het droge.

Was het Gardameer een jaar terug het enige grote Noord-Italiaanse meer dat verschoond bleef van de grote droogte, dit jaar is het het middelpunt van de waterschaarste. Het waterpeil in het Gardameer is zo’n 60 centimeter lager dan normaal in de winter. Dat is in dertig jaar niet voorgekomen.



Ook in de andere grote Noord-Italiaanse meren is de waterstand laag en de situatie in de Po, Italiës grootste rivier, is ronduit dramatisch. Op sommige punten is het waterpeil 70 procent lager dan normaal en het is pas februari.

Volledig scherm Het Gardameer: het waterpeil is er zo’n 60 centimeter lager dan normaal in de winter. © AFP

Reservoirs voor minder dan de helft gevuld

De Italiaanse overheid is bezorgd: als gevolg van de droogte zijn de waterreservoirs in Noord-Italië voor minder dan de helft gevuld, met mogelijk grote gevolgen voor de drinkwatervoorziening. ,,Voor 3,5 miljoen Italianen is water uit de kraan straks misschien niet meer vanzelfsprekend’’, waarschuwde Francesco Vincenzi afgelopen donderdag tijdens de presentatie van een rapport over de droogte. Vincenzi is voorzitter van het Anbi, een overheidsorgaan dat zich bezighoudt met de watervoorziening in Italië.



Volgens het rapport woont 6 tot 15 procent van de Italiaanse bevolking in een gebied dat wordt geteisterd door ernstige of zelfs extreme droogte. De minister van Milieu Gilberto Pichetto zei tegen het radiostation van zakenkrant Sole 24 Ore dat de droogte nu ‘een serieus probleem’ begint te worden.

Hoewel heel Italië te maken heeft met droogte, is het watertekort vooral ernstig in het rijke noordelijke deel. De Povlakte is economisch één van de belangrijkste gebieden van het land; 40 procent van het Italiaanse bruto nationaal product wordt hier verdiend. Een derde van alle landbouwproducten komt uit dit gebied en de helft van de Italiaanse veestapel staat langs de oevers van de Po, die van de Alpen ten noorden van Turijn dwars door Noord-Italië naar de Adriatische Zee loopt.

Ook speelt de rivier een grote rol bij de elektriciteitsvoorziening, langs de hele lengte van de Po staan waterkrachtcentrales en gascentrales die het water uit de rivier als koelwater gebruiken. Afgelopen zomer waren verschillende elektriciteitsproducenten al genoodzaakt de productie drastisch te verlagen of de centrales zelfs stil te leggen als gevolg van de lage waterstand. Dat risico is nu weer levensgroot.

Volledig scherm © AP

De boosdoeners van de droogte zijn de hoge temperaturen en het gebrek aan neerslag. In januari was de gemiddelde nachttemperatuur 3,1 graad hoger dan normaal, overdag 1,3 graad hoger. Er viel ook nauwelijks regen of sneeuw. De droogte is een voortzetting van 2022: vorig jaar viel er zo’n 40 procent minder neerslag dan gebruikelijk in Noord-Italië. In delen van Piemonte, in het noordwesten, zelfs 70 procent minder. Een klein lichtpuntje is dat er deze winter iets meer sneeuw is gevallen in de Alpen dan vorige winter, maar het is nog altijd zo’n 40 procent minder dan het langjarige gemiddelde.

De Italiaanse regering heeft voor woensdag een spoedvergadering belegd om de noodsituatie aan te pakken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: