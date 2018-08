Italië wil af van concessie brugexploitant na ramp Genua

Verantwoordelijkheid

De brug over de rivier de Polceverain stortte dinsdag in. Autostrade per l'Italia heeft alle medewerking aan de Italiaanse overheid toegezegd in het vinden van de oorzaak van het instorten. De exploitant wil het onderzoek afwachten voordat al dan niet verantwoordelijkheid voor de instorting wordt genomen. ,,Uit alle rapporten over de ingestorte brug in Genua die wij in bezit hebben, blijkt dat de brug in goede staat verkeerde", aldus Castellucci.