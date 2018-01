Italië wil EMA-kantoor alsnog van Amsterdam afpakken

De Italianen zagen vorig jaar na loting het Medicijnagentschap op het nippertje aan hun neus voorbij gaan. De nieuw te bouwen huisvesting in Amsterdam is echter niet zomaar geregeld, zo bleek vandaag. Het fonkelnieuwe gebouw op de Zuidas wordt pas volgend jaar november opgeleverd . Maar het EMA moet al voor 29 maart 2019 weg uit Londen als gevolg van de Brexit. Daarom moest er een tussenoplossing komen. Daarom huurt het Rijksvastgoedbedrijf tien jaar lang het Sparkgebouw , een voorlopig kantoorgebouw bij station Sloterdijk , dat volgens ingewijden 2,5 miljoen euro per jaar zal kosten. EMA-directeur Guido Rasi erkent dat de 'tussenoplossing' niet ideaal is. ,,Maar we moeten weg zijn uit Londen vanwege Brexit eind maart 2019.''

'Dichtbij'

De late oplevering van het nieuwe pand had Nederland in zijn bod duidelijk gemaakt. Alleen stond in het bidbook dat het tijdelijk onderkomen zich 'dichtbij' het Vivaldi-gebouw in Amsterdam-Zuid zou bevinden. Tijdens een persconferentie in Brussel was ook sprake van een gebouw in de onmiddellijke nabijheid. Vandaag bleek op een persconferentie in Amsterdam dat het eerst het Spark-gebouw in Amsterdam-Sloterdijk wordt.