Ivanka Trump en echtgenoot onderzocht op gebruik privémail voor regeringswerk

Een aantal medewerkers van het Witte Huis, onder wie Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner, moet binnenkort voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden verschijnen. Ze worden verdacht van het gebruik van hun privé-mailaccounts voor regeringswerk, iets dat verboden is in de Verenigde Staten. Trump en Kushner doen advieswerk voor president Donald Trump in het Witte Huis.

Behalve de dochter en schoonzoon van de president zijn ook waarnemend stafchef van het Witte Huis Mick Mulvaney en een aantal niet bij naam genoemde medewerkers opgeroepen voor verhoor. Kushner werd in 2017 al eens beticht van dezelfde overtreding, maar die zaak werd uiteindelijk niet onderzocht.



Jim Jordan, Republikeins lid van de commissie beschuldigde Democraten in het Huis ervan genoegdoening te zoeken voor het verhoor van speciaal onderzoeker Robert Mueller een dag eerder, dat in zijn ogen een ‘totale mislukking’ was.

De beschuldiging is pikant omdat Donald Trump tijdens de verkiezingscampagne in 2016 er vele malen op hamerde dat zijn tegenstander Hillary Clinton tegen alle regels in als minister van Buitenlandse Zaken een privéserver had gebruikt. Hij dreigde bij winst Clinton daarvoor gevangen te laten zetten. Aanhangers van Trump scandeerden veelvuldig ‘lock her up’ (sluit haar op) tijdens verkiezingsbijeenkomsten.