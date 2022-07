Jaar na doodschoppen Carlo (27) op Mallorca: Nederlandse politie patrouilleert bij strand Palma

Voor het eerst patrouilleren er deze zomer ook Nederlandse politieagenten op Mallorca. Ze lopen in teams met Spaanse en Duitse collega's en kunnen toeristen in hun eigen taal te woord staan. ,,Mensen hebben veel vragen na de dood van de Nederlandse jongen, een jaar geleden’’, zei agent Edoardo Villavicencio vrijdag bij de perspresentatie.

Hij is een van drie politieagenten uit Nederland die tot eind september deel uitmaken van de gemengde teams. Ze patrouilleren in de drukste zones bij Playa de Palma, het zes kilometer lange strand van de hoofdstad Palma de Mallorca tot aan El Arenal. Hoofddoel is ‘onbehoorlijk gedrag’ van vakantiegangers tegengaan, maar de Nederlandse agenten moeten met hun aanwezigheid volgens plaatselijke media ook bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel bij toeristen uit ons land.

Daarbij verwijzen ze naar het drama met de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. Hij liep op 14 juli vorig jaar ernstig hersenletsel op bij een ruzie met andere Nederlanders op de boulevard in El Arenal (iets ten zuiden van Palma) en overleed vier dagen later in het ziekenhuis.

Het drama houdt Nederlandse toeristen nog steeds bezig, constateert agent Edoardo Villavicencio. ,,Ze voelen zich onzeker en hebben veel vragen over van alles’’, verklaarde de Nederlandse agent vrijdag in vloeiend Spaans tegen de media. ,,Ik heb er een heel positief gevoel over.’’

Duitse toeristen

Naast de drie Nederlandse agenten patrouilleren deze zomer traditiegetrouw ook vijf Duitse collega's in Playa de Palma. Dat trekt al tientallen jaren zoveel Duitse toeristen dat het ook wel ‘de zeventiende deelstaat’ van de Bondsrepubliek wordt genoemd. De aanwezigheid van buitenlandse politieagenten vloeit voort uit een Europees uitwisselingsprogramma.

De aanwezigheid van de politiemensen in Duitse en Nederlandse uniformen bleef niet zonder effect, luidde het vrijdag na de eerste patrouilles over de boulevard langs het strand. De vakantiegangers reageerden volgens politiechef Francisco Javier Santos verrast en nieuwsgierig en konden in hun moedertaal met de wetshandhavers communiceren. ,,Dat maakt het werk een stuk makkelijker.’’

Een jaar na het dodelijke geweld waardoor Carlo Heuvelman om het leven kwam, is nog altijd niet duidelijk wie hem de fatale trap gaf. Er zijn negen verdachten van wie het Openbaar Ministerie drie vervolgt voor doodslag. De eerste van de elf zittingsdagen is 4 oktober. Een uitspraak wordt verwacht op 18 november.

DNA-sporen

Hoofdverdachte in de zaak is Hilversummer Sanil B. (19). Op een van zijn schoenen zijn DNA-sporen van Heuvelman gevonden. B., die ontkent schuldig te zijn aan de fatale mishandeling, is de enige verdachte die nog vast zit. De rechtbank bepaalde begin dit jaar dat er een zogenoemd tegenonderzoek naar het DNA-materiaal moest komen door een andere organisatie dan het NFI (Nederlands Forensisch Instituut). De raadsman van B. had daarom gevraagd.

De onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum komen tot een andere conclusie, meldde advocaat Peter Plasman een week geleden. ,,Er zit wel dna van anderen op zijn schoenen, maar niet van figuren die bij deze zaak betrokken zijn.”

Volledig scherm de © Videostill YouTube