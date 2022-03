Jacht op Russische superjachten is begonnen

Het schip dat in beslag is genomen is de Dilbar, met een lengte van 156 meter en een geschatte waarde van bijna 600 miljoen dollar (540 miljoen euro). Het jacht werd in Hamburg in beslag genomen, waar het sinds oktober op een scheepswerf lag voor onderhoud. Aan boord zijn onder meer het grootste zwembad dat ooit op een jacht is aangelegd, twee helikopterplatforms en een sauna.

Vijf andere schepen van Russische oligarchen zijn in de afgelopen dagen naar de Malediven verplaatst, blijkt uit een database waarmee bewegingen van schepen gemonitord worden. De Malediven is een eilandengroep in de Indische Oceaan.

Volledig scherm De haven van Cannes is populair bij oligarchen en hun familie. © Getty Images/iStockphoto

De Verenigde Staten lieten zondag weten dat ze een taskforce gaan oprichten die eigendommen van Russische oligarchen die gesanctioneerd zijn zullen opsporen en in beslag nemen.

Russische Oligarchen staan in de schijnwerpers vanwege hun - vaak - zeer goede relatie met ‘vriend’ Vladimir Poetin die opdracht heeft gegeven aan het Russische leger Oekraïne binnen te vallen. De Europese Unie heeft ten minste twee jachten op de korrel die eigendom zijn van miljardairs tegen wie sancties lopen - Alexey Mordashov en Alisher Usmanov. Hun persoonlijke bezittingen in de Europese Unie, van privéjets en superjachten tot luxe onroerend goed, kunnen nu worden bevroren.

Volledig scherm Het superjacht Galatica van oligarch Vagit Alekperov verlaat in januari de loods bij Heesen Yachts in Oss. Volgens Forbes kostte het 60 miljoen euro en ligt het nu in Montenegro. © Heesen Yachts

Vertrouwelijk

Het Amerikaanse zakenblad Forbes doet nu ook een duit in het zakje en onderzoekt de rijkdom van meer dan 100 Russische miljardairs. Met behulp van gegevens van jachttaxatie-experts Vessels Value heeft het tijdschrift een lijst samengesteld van alle jachten die eigendom zijn van Russische miljardairs

Normaliter is informatie over superjachten strikt vertrouwelijk, aldus expert Sam Tucker in Forbes. Zijn bedrijf heeft alle vertrouwen in de eigen gegevens over deze jachten, die over het algemeen eigendom zijn van offshore-bedrijven die overal en nergens zijn geregistreerd: van het eiland Man tot de Kaaimaneilanden. Gezamenlijk zouden de 32 jachten die nu worden gevolgd ruim 3 miljard euro miljard waard zijn.

Vaak verdoezelen de eigenaars hun bezit met ingewikkelde leasesystemen, weet Tucker. Een afzonderlijk bedrijf in Malta kan de eigenaar zijn, maar de oligarch de enige gebruiker. Terwijl de Russische economie crasht onder het gewicht van de internationale sancties, liggen jachten van de miljardairs van het land voor anker in veel zonniger oorden: van Monaco en Barcelona tot Dubai en de Seychellen..

Forbes publiceert vervolgens een lange lijst van oligarchen en hun varende speeltjes.