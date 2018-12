Jacht op walvissen: Japanners willen zelf bepalen wat ze wel en niet eten

Waarom stapt Japan uit de Internationale Walviscommissie (IWC)

Afgelopen september was voor Japan de maat vol. Voor de zoveelste keer maakte het verzoek uit Tokio om de commerciële walvisvaart te hervatten geen schijn van kans in de vergadering van de Internationale Walviscommissie IWC. De afwijzing sterkte Japan in zijn mening dat het in de IWC nooit zou kunnen winnen van al die andere leden die ‘alleen maar oog hebben voor de bescherming van walvissen’.



Japan besluit nu eenzijdig uit de commissie te stappen om niet langer gebukt te gaan onder het in 1986 afgekondigde moratorium op de commerciële walvisjacht. Japan had ook genoeg van de kritiek op zijn walvisjacht voor wetenschappelijk onderzoek. Onder die vlag werden sinds 1987 elk jaar tussen de 200 en 1200 walvissen gevangen en geslacht. Critici noemen de wetenschappelijke argumenten lulkoek. Volgens hen gaat het om commerciële walvisvaart.