Jack (11) overleden na ongeval op speelplaats: ‘Onze jongen heeft zijn superkrachten door orgaandonatie doorgegeven’

‘Vanmiddag om 13 uur kregen we het bericht dat onze allerliefste Jack niet meer zal wakker worden. Hij heeft, zoals altijd, gevochten als een leeuw tot op het einde in deze oneerlijke strijd. Allerliefste vriend, bedankt dat we de ouders mochten zijn van zo’n ideale zoon als jij. Slaap nu maar zacht, je hebt het verdiend.’

Het zijn hartverscheurende woorden die de mama van de jongen de wereld instuurt. Dinsdagnamiddag raakte haar zoon, Jack Horions (11), levensgevaarlijk gewond toen hij onder een omvallend muurtje op de speelplaats van de Sint-Vincentiusschool in Ekeren terechtkwam. Jack werd meteen overgebracht naar het Universitair ziekenhuis in Antwerpen (UZA). Zijn toestand was kritiek en verbeterde woensdag niet ondanks alle zorgen van de specialisten bij UZA.

Donderdagavond deelde de familie het vreselijke nieuws dat Super Jack het niet heeft gehaald. In een reactie zegt de familie: ‘Jack was niet zomaar Jack. Jack was gemaakt uit het materiaal waar alleen superhelden van gemaakt worden: een 11-jarige topper samengesteld uit pure goedheid, beleefdheid, ijver en sportiviteit. Superkrachten die zullen doorleven bij de talloze kinderen die hij als orgaandonor zal redden (want dat doen superhelden nu eenmaal). Superkrachten die hij in alle geborgenheid bij zijn fantastische ouders kon ontplooien. De leegte is enorm. Het gemis begint nog maar pas. Laat ons allemaal proberen half de superheld te zijn die Jack was. We gaan je ongelofelijk missen.’