Jackpot van 1,28 miljard dollar valt in de VS op één lot, maar dan komt de fiscus nog

met videoDe op een na grootste loterijprijs op één lot ooit in de VS, 1,28 miljard dollar (1,25 miljard euro), is vrijdagavond gevallen bij de Mega Millions-jackpot van de Illinois Lottery. Het winnende lot werd niet verkocht bij een slijterij in de plaats Hawthorne, waarop veel Amerikanen gokten, maar enkele kilometers verderop bij een winkel in Des Plaines.

De jackpot steeg de afgelopen weken gestaag omdat steeds op geen enkel ticket alle zes winnende nummers waren ingevuld, wat ook extreem moeilijk is. De kans om de jackpot te winnen is één op ruim 302 miljoen.

Vrijdagavond lukte iemand dat wél, werd zaterdagmorgen bekend gemaakt. De nummers 13, 36, 45, 57, 67 en het megagetal 14 bezorgden iemand in de Amerikaanse staat Illinois een fortuin. Tot nu toe is de grootste jackpot ooit, van ruim 1,5 miljard dollar, gewonnen op één ticket dat in South Carolina werd verkocht.

De winnaar van vrijdagavond krijgt overigens bij lange na geen 1,28 miljard dollar. Dat is de totale waarde van betalingen over een periode van dertig jaar, oftewel gemiddeld ongeveer 42,67 miljoen dollar per jaar. Als je kiest voor een onmiddellijke contante betaling (wat de meeste mensen doen), wordt de prijs teruggebracht tot 747,2 miljoen dollar. In beide gevallen is dat vóór belastingen. En die aanslag is aanzienlijk.

Volledig scherm Honderden mensen stonden vrijdag in de rij om een lot te kopen in de Amerikaanse plaats Hawthorne. Ze geloven dat de slijterij waar ze het lot voor de Mega Millions-loterij kopen geluk brengt. © Videostill

Het bedrag krimpt

Eerst komt de Belastingdienst, die in Amerika de Internal Revenue Service (IRS) heet. Stel: je gaat als Amerikaan voor het onmiddellijk uit te keren cashbedrag, dan betaal je ongeveer 276,5 miljoen dollar aan federale inkomstenbelastingen voor het belastingjaar 2022. Dat vermindert je besteedbare winst onmiddellijk tot ongeveer 470,7 miljoen dollar.

Het bedrag dat je dan op zak hebt, kan om een ​​andere reden verder krimpen. De staat wil misschien ook een stukje van de taart, in het geval van de staat Illinois is dat 4,95 procent; oftewel 23,3 miljoen dollar. Uiteindelijk blijft er dan nog ‘maar’ 447,4 miljoen dollar over. Het is het slimste om een groot deel van dat geld vervolgens snel te investeren, anders komt de IRS eind dit jaar nogmaals aankloppen.

Desondanks wordt je als winnaar nog steeds schatrijk, dus het animo voor de trekkingen is groot. Zo trokken duizenden mensen voor een lot naar een slijterij in de plaats Hawthorne, omdat daar al eerder hoge prijzen zijn gevallen. De website van Mega Millions was vrijdagavond na de trekking enkele minuten onbereikbaar. De jackpots van de loterij beginnen bij 20 miljoen dollar en groeien op basis van spelverkopen en rentetarieven.

Volledig scherm Een beeldscherm laat de Mega Millions lottery jackpot zien, bij de Marvel Mart in San Lorenzo op 29 juli. © ANP / EPA