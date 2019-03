Jager onder vuur na poseren met bloederige trofee: ‘Bovenaan mijn bucketlist’

“Ik ben in de zevende hemel.” Dat schreef de Amerikaanse Franchesca Esplin uit Colorado eind december op haar Facebookpagina bij beelden waarop te zien was hoe ze een poema opjoeg en uit een boom schoot. Nadien poseerde ze met haar jachttrofee en toonde ze breed lachend haar bebloede handen aan de camera. De kritiek kwam snel. En hij was hevig.

Het waren de dierenrechtenactivisten van Prairie Protection Colorado die de kat de bel aan bonden. Ze deelden enkele van de Facebookfoto’s van Esplin en de tekst die ze erbij had gepost.

Honden

“Iedereen die me kent, weet dat deze al een eeuwigheid bovenaan mijn bucketlist stond”, was er te lezen op de pagina van de vrouw, die intussen privé is gemaakt. “Ik ben zo dankbaar voor de kans om dit geweldige dier te schieten. De poema in de boom zien zitten en de honden aan het werk zien en horen, is met voorsprong het geweldigste dat ik ooit meemaakte. Petje af voor de mannen die deze honden opleiden om achter poema’s aan te gaan. Ik ben in de zevende hemel.”





Ze vertelde ook dat haar echtgenoot – een brandweerman – uiteindelijk in de boom moest klimmen om de poema eruit te halen, omdat het dier was blijven hangen aan de tak waarop het zat. En dat haar kinderen ook naar haar trofee waren komen kijken. (lees hieronder verder)

Prairie Protection Colorado was ziedend. “Dit is nu de mentaliteit van mensen die roofdieren doden voor het plezier”, schreef de vereniging. “Het is onze verantwoordelijkheid als mensen die om de natuur geven om een einde te maken aan de plezierjacht.”

De vereniging was ook niet te spreken over het gebruik van de jachthonden. “Dit was geen ‘eerlijke’ jacht. Dit was onethisch en zelfs al beweert ze dat ze de poema opat en niets verloren liet gaan, dat doet niets af aan het feit dat dit sadistisch was en alleen om de trofee ging.”

Perfect legale jacht

Voor alle duidelijkheid: het ziet er niet naar uit dat de vrouw iets illegaals deed. Aan de Amerikaanse nieuwszender KDVR-TV van Fox News toonde Esplin haar jachtvergunning. En een woordvoerder van Colorado Parks and Wildlife – dat onder meer toezicht houdt op 42 natuurparken in de staat – zei dat de administratie geen onderzoek zal starten omdat het een perfect legale jacht leek.

Deanna Meyer – die aan het hoofd staat van Prairie Protection Colorado – zegt echter vooral een probleem te hebben met de vrolijke reactie van Esplin. Ze benadrukt dat ze geen probleem heeft met ethisch jagen en dat ze zelf ook vlees eet van geschoten dieren. “Maar voor mij horen daar geen selfies bij van dode dieren en gelach”, zegt ze volgens nieuwssite Heavy.

Mentaliteit

Door de beelden te delen hoopt Meyer mensen te doen nadenken over de jacht. “Het is me niet om Franchesca te doen, hoewel ik haar gedrag en mentaliteit betreurenswaardig vind. Zij is niet alleen de schuldige. Het is de hele mentaliteit van mensen die voor de sport dieren doden. We willen mensen daar bewust van maken en op termijn ook de wetgeving veranderen.”