Jaloerse vrouw (25) schiet Grietje (72) neer na affaire met vriend: ‘Ze lachten en noemden me dik’

Een 25-jarige Belgische vrouw riskeert een gevangenisstraf van tien jaar voor het neerschieten van een 72-jarige vrouw uit Nederland, die er met haar vriend vandoor was gegaan. ,,Ayub en Grietje waren me aan het uitlachen. Het vat der vernederingen was vol”, verklaarde ze gisteren tegenover de rechtbank. Ze ontkent dat ze van tevoren van plan was om de 72-jarige Grietje neer te schieten.

Verdachte Summer A. reed die maandag samen met haar echtgenoot Imraan Ayub (31) vanuit Temse naar Wielsbeke (tussen Kortrijk en Gent), naar de huurvilla van Grietje (72). Met de oudere vrouw had Imraan al jarenlang een seksuele affaire. Die ontstond in de periode waarin de 72-jarige vrouw – nog getrouwd met een Italiaanse zakenman die veel in het buitenland was – in een villa met rieten dak woonde. Imraan was 18 en aanvankelijk haar tuinman, maar geleidelijk bloeide er een liefdesrelatie op. Grietje genoot van zijn aanwezigheid en seksuele prestaties, hij van haar royale cadeaus zoals een hagelwitte BMW X6.

Toen Imraan Ayub in het voorjaar van 2017 met Summer trouwde, was dat voor hem geen reden om de affaire stop te zetten. Aan Summer vertelde hij wel dat de relatie was geëindigd, maar samen gingen ze nog regelmatig naar Wielsbeke om de alleenstaande vrouw te helpen in de tuin en het huishouden. Zo ook op 10 februari.

Medelijden

Summer had voor Grietje twee nieuwe bh’s als Valentijnscadeautje meegebracht. Het bezoek was eigenlijk al afgelopen rond 14.30 uur en het koppel was al in de auto gestapt toen ze zich opeens herinnerden dat ze de vuile was vergeten waren. Enkele ogenblikken later ontstond in de villa een discussie.

,,En daarna keerden ze zich tegen mij, lachten me uit, noemden me te dik, dat ik hun relatie maar moest aanvaarden. Ik kon niet verdragen dat ze zo tegen mij deden, na alles wat ik voor hen deed en de vernederingen. Ik had me er al bij neergelegd dat Grietje in het leven van Ayub zou blijven en had zelfs medelijden met haar.”

Volledig scherm Summer A. wordt begeleid naar haar proces. © Henk Deleu

,,In een opwelling nam ze het wapen, dat ze even daarvoor in de wagen had zien liggen, uit haar jaszak”, verdedigde advocaat Filip De Reuse haar samen met Olivier Mostrey. ,,Ze vuurde twee keer. Niet gepland. Maar het vat der vernederingen was vol. Ze was na een ongelukkige jeugd en een heel gewelddadige relatie gewoon op zoek naar geborgenheid en liefde. Maar Ayub gebruikte haar alleen maar, bedroog haar ontelbare keren en zag haar alleen maar als een trofee. Met zijn mooie praatjes en charmes was Summer een gemakkelijke prooi. Een miskraam was voor hem zelfs niet genoeg om wat empathie te tonen.”

‘Ziekelijke jaloersheid’

,,Ik ben blij dat Grietje nog leeft en heb heel veel spijt. Ik wilde dat ik de tijd kon terugdraaien”, snikte Summer. ,,Ik had nog nooit een wapen gezien of gebruikt, wist niet hoe dat moest. Ik hoop dat ik me na mijn vrijlating kan laten begeleiden, mijn studie als verpleegster kan afmaken en voor mijn dochtertje van 5 kan zorgen. Zij zit bij een pleeggezin, maar vindt het niet prettig dat ik in de gevangenis zit. Mijn hart breekt telkens als ik haar hoor.”

Grietje kreeg een kogel in de borst en het hoofd, maar overleefde wonderbaarlijk. Na een verblijf in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum woont ze ondertussen weer thuis. ,,Ze heeft dit ternauwernood overleefd”, aldus haar advocaat Stephen Schellinck. ,,Door de ziekelijke jaloersheid van Summer. Het wapen ging niet per ongeluk af en was vooraf meegenomen.”

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van tien jaar. De uitspraak is op 10 november.

