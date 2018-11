Japan Airlines wil geen dronken piloten meer en verscherpt controles

update Dode en tientallen gewonden bij Franse protesten tegen hoge brandstof­prij­zen

13:19 Bij een protestactie in het Franse Savoie is vanochtend een actievoerder doodgereden. In heel het land zijn acties gaande tegen de almaar stijgende benzineprijzen. Rond het middaguur waren al 125.000 mensen op de been. Bij de demonstraties raakten 47 mensen gewond, van wie drie ernstig. De politie verrichtte zeker 224 arrestaties, aldus het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.