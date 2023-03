Japan in de ban van sushi-terrorisme: jongeren die stiekem aan sushi en flesjes sojasaus likken

UPDATE / MET VIDEO Oud-lid Jehovah’s schiet in kerk zeven mensen dood, onder wie ongeboren kind

De schutter van het bloedbad van donderdagavond, dat in een kerk van Jehovah’s Getuigen in de Noord-Duitse stad Hamburg plaatsvond, is de 35-jarige Philipp F., een voormalig lid van de geloofsgemeenschap. Hij schoot zeven mensen dood, onder wie een ongeboren kind, alvorens hij de hand aan zichzelf sloeg. De moeder van die baby heeft het wel overleefd. De politie had eerder al een anonieme tip gekregen over zijn ‘mentale gesteldheid’, maar er leek toen geen aanleiding om in te grijpen.