Japan loost nucleair water in zee, China woedend: ‘Ramp voor de wereld’

Sinds het plan voor de waterlozing in 2021 bekend werd gemaakt woedt er een hevige meningenstrijd tussen beide landen. China zet alle propagandamiddelen in. Met uitgebreide televisiereportages, artikelen en sociale media wil men de wereld ervan overtuigen dat rivaal Japan verkeerd bezig is.



Er wordt zelfs teruggegrepen naar het koloniale verleden van het Japanse keizerrijk, en alle misdaden tegen Aziatische volkeren uit die tijd. En dit vindt in China gretig aftrek. Anti-Japans sentiment sluimert altijd onder de oppervlakte in China, maar komt momenteel overal tevoorschijn. Op sociale media harken anti-Japanse berichten miljoenen likes binnen. In de noordelijke stad Jinan rijdt een man rondjes op een scooter, terwijl hij door een microfoon schreeuwt: ,,Weg met Japan!” Achterop zijn voertuig wappert de Chinese vlag. Fimpjes van de man gaan rond op sociale media en leveren veel applaus op.



Japan laat zich niet onbetuigd. De regering zet alle middelen in om het eigen ‘gelijk’ te benadrukken. Het gaat zelfs zover dat de Japanse ambassade in Peking in juni alle internationale China-correspondenten uitnodigde voor een persevenement. Het onderwerp: ‘Informatie over de veiligheid’ van de waterlozing. Japanse ambtenaren en vertegenwoordigers van Tepco waren hierbij aanwezig. Want Japan zegt niet het enige land te zijn dat nucleair afvalwater in zee laat lopen: China en andere landen maken zich er ook schuldig aan. En dat klopt tot op zekere hoogte: Het is gebruikelijk dat koelwater uit kerncentrales in zee wordt afgevoerd. Het verschil: Het water in Fukushima is in contact geweest met de kapotte nucleaire reactor.