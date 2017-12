Japan schaft peperduur raketsysteem aan tegen Noord-Korea

De Japanse regering heeft het oog laten vallen op het Aegis Ashore-systeem, dat ontwikkeld is door de Verenigde Staten. Het programma, waarbij gebruik wordt gemaakt van grondgebonden raketten, is speciaal bedacht om ballistische raketten al in de ruimte te onderscheppen en moet in 2023 in werking treden. De kosten bedragen naar schatting zo'n 1,5 miljard euro.



Japan beschikt al enige tijd over onder meer schepen die Aegis-raketten dragen. Beide systemen kunnen naast elkaar werken.



,,Het nucleaire programma van Noord-Korea is een groter en dreigender gevaar dan ooit voor de nationale veiligheid van Japan'', meldde het kabinet vandaag. ,,We moeten onze verdediging tegen ballistische raketten grondig verbeteren om Japan constant veilig en leefbaar te houden.''