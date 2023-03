Japans ruimtevaartuig komt in baan rond maan, stap richting landing eind april

Aanhouden­de protesten en moties van wantrouwen: toekomst regering-Ma­cron aan zijden draadje door pensioen­plan

De regering van president Macron ligt onder vuur vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd. In het hele land zijn elke dag protesten en maandag wordt in het parlement gestemd over twee moties van wantrouwen.