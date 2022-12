Japanse ‘Kobe Kannibaal’ die Nederlandse studente opat overleden

De kannibaal werd een bekendheid in Japan en maakte geen geheim van zijn misdaad. Hij schreef onder meer een boek waarin hij de gruwelijkheden tot in detail beschrijft. Sagawa heeft vele interviews gegeven door de jaren heen, maar nooit iets van spijt getoond. Hij zei over het opeten van Hartevelt dat het een ‘uiting van liefde’ was. ,,Ik wilde in mij het bestaan voelen van een persoon van wie ik hou.’’



Sagawa schilderde later naakte vrouwen, verscheen in een pornografische film en tekende een manga-stripboek dat zijn misdaad grafisch toonde. Het nummer ‘Too Much Blood’ van de Rolling Stones is op zijn verhaal gebaseerd en in 2017 is nog een documentaire over hem gemaakt. De laatste jaren was hij ziek en zat in een rolstoel. Sagawa stierf aan een longontsteking.