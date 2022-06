Japanse man (88) met Alzheimer doodt kleindochter (16): ‘Kan het me niet herinneren’

Japan was de afgelopen weken in de ban van een spraakmakende rechtszaak. Een man (88) met Alzheimer moest er voor de rechter verschijnen voor de moord op zijn kleindochter (16). Hij gaf de feiten toe, maar pleitte toch onschuldig, omdat hij het zich niet kon herinneren.

Het drama voltrok zich twee jaar geleden. Susumu Tomizawa woonde samen met zijn kleindochter Tomomi in een huis in de westelijke havenstad Fukui, aan de Japanse Zee. Op de avond van 9 september 2020 kregen de twee ruzie. Tomizawa had die avond stevig gedronken. Boos en onder invloed nam hij uiteindelijk een keukenmes met een lemmet van 17 centimeter en ging hij naar de slaapkamer van Tomomi. Daar stak hij het meisje verschillende keren in de hals.

Bebloede lichaam

Daarna belde hij zijn oudste zoon. Aan hem vertelde hij dat hij het bebloede lichaam van Tomomi had gevonden. De politie kwam ter plaatse en arresteerde de man.

Tijdens zijn proces - dat gelivestreamd werd op de Japanse televisie - gaf de man toe dat hij zijn kleindochter had gedood, maar zei hij ook dat hij er zich niets van herinnerde. De man lijdt aan Alzheimer, een vorm van dementie. Geheugenverlies is een van de symptomen, net als paranoia en agressie. Volgens zijn advocaten kon hij niet strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van Tomomi. ,,Hij was ontoerekeningsvatbaar door zijn dementie en alcoholgebruik. Daarom pleiten we onschuldig”, zeiden zij.

Tekst gaat verder onder kaartje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens de artsen die in de getuigenbank verschenen, had hij echter een motief voor de moord. ,,Zijn daden waren doelgericht en in overeenstemming met zijn intentie om te doden”, aldus forensisch psychiater Hiroki Nakagawa.

Quote Ondanks zijn ziekte kon hij wel degelijk het verschil maken tussen goed en kwaad Openbare aanklager

Ook volgens de openbare aanklager was de man in staat zijn handelen te beheersen, en had hij ‘de capaciteit om het verschil te maken tussen goed en kwaad', ondanks zijn ziekte.

De rechtbank volgde die redenering. ,,De beschuldigde was in een staat van mentale uitputting op het moment van het misdrijf en had het erg moeilijk met het maken van het onderscheid tussen goed en kwaad, en het overtuigen van zichzelf de misdaad niet te begaan”, aldus rechter Yoshinobu Kawamura. ,,Maar zijn toestand was niet dusdanig dat hij hiertoe helemaal niet in staat was.”

Celstraf

De grootvader kreeg uiteindelijk een celstraf van 4,5 jaar. De zaak werd aandachtig gevolgd in Japan, dat een van de grootste oude populaties ter wereld heeft. Meer dan 20 procent van de Japanners is ouder dan 65 jaar en dat aantal zal nog groter worden. Dementie treft vooral ouderen. Er zouden meer dan 4,6 miljoen mensen aan de aandoening lijden in Japan en ook dat aantal zou nog aanzienlijk stijgen in de toekomst.

Kijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist: