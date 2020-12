Japanse oud-premier Abe verhoord over verzwegen donaties

Britse virusvari­ant ook in Nederland, regering stelt vliegver­bod in tot 1 januari

20 december De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat zondag om 06.00 uur in en geldt tot 1 januari.