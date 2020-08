Japanse premier Abe kondigt vertrek aan wegens gezondheidsproblemen

De premier zei tijdens de persconferentie dat zijn gezondheid in juni achteruit begon te gaan. Hij is al die tijd aangebleven, omdat hij niet wilde dat zijn vertrek voor problemen zou zorgen. ,,Ik wil niet dat mijn gezondheid ervoor zorgt dat ik verkeerde beslissingen neem.” Volgens Abe was dit het juiste moment om te vertrekken. ,,Het aantal nieuwe besmettingen met corona loopt terug en alle maatregelen voor de winter zijn al getroffen.”

De premier werd dinsdag voor de tweede keer in een ruime week tijd in het ziekenhuis opgenomen voor medische onderzoeken. Volgens Japanse media zou het gaan om een chronische darmontsteking waar Abe eerder last van heeft gehad. Het is de tweede keer zijn dat een darmontsteking zijn ambt als premier in de weg zit. In zijn vorige periode als premier trad hij om die reden in 2007 af.

Abe is twee periodes premier van Japan geweest. Eerst van 2006 tot 2007 en daarna van 2012 tot en met nu. In 2006 werd Abe de jongste naoorlogse premier van Japan, hij was toen 52 jaar oud. Hij is nu de langstzittende premier van het land.

Tijdens de persconferentie zei Abe dat hij niet in wil gaan op wie zijn opvolger wordt. Een partijgenoot van de premier zei vrijdag al dat de opvolger wordt gekozen via interne verkiezingen. Belangrijke kandidaten die worden genoemd zijn de woordvoerder van het kabinet Yoshihide Suga en vicepremier Taro Aso.

Economie

Het beleid van Abe is de afgelopen acht jaar vooral gericht geweest op het verbeteren van de economie. Daar is hij niet heel goed in geslaagd, aangezien het land onder zijn bewind in 2014 weer te maken kreeg met een flinke recessie. De afgelopen twee jaar hebben vooral in het teken gestaan van de troonopvolging van keizer Naruhito. Internationaal heeft Abe meer successen geboekt. Hij heeft een goede relatie opgebouwd met de Amerikaanse president Donald Trump, vooral vanwege de Noord-Koreaanse dreiging.

Het nieuws over het aftreden van Abe heeft ook de Japanse effectenbeurs bereikt. Een eerdere stevige winst verdampte na het nieuws, de beurs eindigde in de min. De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 1,4 procent het weekeinde in op 22.882,65 punten.

Volledig scherm Mark Rutte en Shinzo Abe tijdens een werkbezoek van Rutte in Japan. © EPA

Eerder dit jaar bevestigde premier Abe nog het uitstel van de Olympische Spelen naar 2020: