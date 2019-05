Japanse wetenschapper verzon ‘aardbevingswonder’

Daarop besloot Science het artikel vorige week in te trekken. Volgens een woordvoerder van het tijdschrift, dat jaarlijks 800 artikelen publiceert, gaat het om een uitzondering: ,,We trekken drie tot vijf artikelen per jaar in. Maar dat gaat meestal om onopzettelijke fouten. Heel soms, zoals in dit geval, is er vermoedelijk sprake van kwade opzet’’, aldus Meagan Phelan.