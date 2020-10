‘Je kunt Amerika niet opnieuw great maken, het is nooit great geweest’

Reisadvies voor Italië en Oostenrijk aange­scherpt, Griekse eilanden naar geel

26 oktober Het reisadvies voor Italië wordt woensdag aangescherpt van geel (veiligheidsrisico’s) naar oranje, wat inhoudt dat alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat die maatregel wordt genomen omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in heel Italië is toegenomen. Wie in Italië is geweest, moet tien dagen in thuisquarantaine. Ook het reisadvies voor een aantal deelstaten in Oostenrijk gaat naar oranje.