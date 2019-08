Jeffrey Epstein droomde van ‘babyboerderij’ om mensheid te verbeteren

Jeffrey Epstein, de Amerikaanse miljardair die ervan verdacht wordt tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt, had een ongewone droom. Volgens The New York Times wilde hij de mensheid ‘verrijken’ met zijn genetisch materiaal (DNA). Dat zou moeten gebeuren op een ‘babyboerderij’ waar hij minstens twintig vrouwen zwanger wilde maken.

De in opspraak geraakte miljardair zou, zo blijkt uit documenten die de krant in handen heeft, zijn plannen hebben toevertrouwd aan enkele wetenschappers en anderen die zijn extreem controversiële gedachtegoed deelden. Tijdens feestjes en bijeenkomsten uitte Jeffrey Epstein (66) zijn idee om zijn boerderij in New Mexico om te toveren tot ‘babyranch’. Hij wilde de vrouwen via inseminatie bevruchten met zijn sperma. Maar het lijkt er niet op dat die plannen ooit concreet werden.

Zijn idee voor een babyboerderij was gebaseerd op de beruchte ‘Repository for Germinal Choice’, een spermabank die van 1980 tot 1999 actief was en alleen spermadonaties van Nobelprijswinnaars aanvaard zou hebben. Verder vloeide zijn plan voort uit zijn fascinatie voor transhumanisme. Dat is een speculatieve filosofie waarbij men gelooft dat de mensheid zich verder kan en moet ontwikkelen met genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie.

Transhumanisme wordt ook wel een moderne versie van de eugenetica – een synoniem voor ‘rasverbetering’ - genoemd. Aanhangers van eugenetica (van 1900 tot de Tweede Wereldoorlog) waren gekant tegen de medische vooruitgang die ervoor zorgde dat meer ‘ongewenste elementen’ zoals zieke en zwakke mensen, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en ‘asocialen’ bleven leven en zich voortplantten. Dat zou het menselijk ras verzwakt hebben.

Eugenetica

Epstein wilde, net zoals de eugenetica, het menselijk ras verbeteren, schrijft The New York Times. Het Amerikaanse dagblad baseert zich op interviews met kennissen van Epstein, wetenschappers en openbare documenten. Die zouden onder andere aantonen dat de miljardair in 2011 20.000 dollar doneerde aan de oganisatie Humanity+, toen nog ‘The Worldwide Transhuman Association’.

De miljardair nodigde voor zijn snode plannen regelmatig wetenschappers uit. Die werden gelokt op feesten, met etentjes en gulle donaties en de belofte tot financiering van hun onderzoeken. Op die manier wist hij vele bekende (en minder bekende) experts te strikken onder wie de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking. Daarnaast een aantal neurologen, cognitieve psychologen en evolutionaire biologen. Vervolgens klampte Epstein ze aan tijdens een van zijn feestjes en opende hij zijn vragenvuur. Of het menselijk genoom verbeterd kan worden, en hoe de superieure mens eruit zal zien, waren slechts enkele van zijn veelgestelde vragen.

Epstein kwam volgens de wetenschappers openlijk uit voor zijn ideologie. Zo zou hij tijdens een bijeenkomst op de Harvard University kritiek geuit hebben op de inspanningen om de honger uit de wereld te helpen. Die inspanningen zouden het risico op overbevolking verhogen. Dat vertelde cognitief psycholoog Steven Pinker aan The New York Times. Pinker was zelf aanwezig op die bijeenkomst, maar werd niet nog een keer uitgenodigd omdat hij de ideeën van Epstein afkeurde.

Dertien jaar

De Amerikaanse politie heeft miljardair Jeffrey Epstein in New Jersey begin juli dit jaar opgepakt. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes, jaren terug. Epstein zou zijn slachtoffers naar verschillende huizen hebben gelokt en had seks met ze. Ook betaalde hij hen om weer nieuwe meisjes te rekruteren. Sommige meisjes waren pas 13 jaar oud.

In 2008 werd Epstein al eens veroordeeld voor gedwongen prostitutie. Hij werd toen ook verdacht van het misbruiken van tientallen meisjes. Door een deal te sluiten met de openbaar aanklager ontliep hij een mogelijk levenslange celstraf. Uiteindelijk zat hij dertien maanden vast. Als Epstein schuldig wordt bevonden, wacht hem een celstraf van mogelijk tientallen jaren. De schatrijke zakenman ging in het verleden om met kopstukken als Donald Trump, Bill Clinton en de Britse prins Andrew. Zij stellen niets te weten van misbruik van minderjarigen door Epstein.